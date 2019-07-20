Непереможного російського боксера прямо з рингу відвезли в реанімацію: опубліковано відео

Російський середньоваговик Максим Дадашев (13-1, 11 КО) терміново госпіталізований після першої поразки в кар'єрі від Сабріеля Матіаса (14-0 14 КО) на вечорі боксу в Оксон-Хіллі (Каліфорнія).

У 11-раунді 28-річний уродженець Санкт-Петербурга пропустив серію ударів від суперника і тренерський штаб відмовився випускати свого спортсмена в ринг.

¡Se acabó!



Dadashev no salió para el último round y Subriel Matías se lleva la victoria tras una batalla épica, #BOXEOxESPN 🥊

¡EN VIVO!

ESPN 🇲🇽 pic.twitter.com/GIaY85esy1 — ESPN Boxeo (@ESPNBoxeo) 20 июля 2019 г.

По дорозі в роздягальню російському боксеру стало погано, а в машині швидкої допомоги він знепритомнів. Лікарі діагностували у нього набряк мозку і прийняли рішення провести операцію.

На момент зупинки судді віддавали перемогу пуерторіканцеві - 109:100, 108:101, 107:102.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в андеркарті цього бою Теофімо Лопес (15-0, 12 КО), який обіцяв убити українця Василя Ломаченка в рингу, здобув непросту перемогу над японцем Масайоші Накатані (18-1, 12 КО).

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