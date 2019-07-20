Непереможного російського боксера прямо з рингу відвезли в реанімацію: опубліковано відео

Російський середньоваговик Максим Дадашев (13-1, 11 КО) терміново госпіталізований після першої поразки в кар'єрі від Сабріеля Матіаса (14-0 14 КО) на вечорі боксу в Оксон-Хіллі (Каліфорнія).
У 11-раунді 28-річний уродженець Санкт-Петербурга пропустив серію ударів від суперника і тренерський штаб відмовився випускати свого спортсмена в ринг.
¡Se acabó!— ESPN Boxeo (@ESPNBoxeo) 20 июля 2019 г.
Dadashev no salió para el último round y Subriel Matías se lleva la victoria tras una batalla épica, #BOXEOxESPN 🥊
¡EN VIVO!
ESPN 🇲🇽 pic.twitter.com/GIaY85esy1
По дорозі в роздягальню російському боксеру стало погано, а в машині швидкої допомоги він знепритомнів. Лікарі діагностували у нього набряк мозку і прийняли рішення провести операцію.
🇺🇸 Subriel Matias defeated Maxim Dadashev- The13thRound (@BoxingHls) 20 липня 2019 р
Full 🥊 Card Details: https://t.co/Mp1vJ32qQj #boxing #boxe #boxeo #Boks #boxen # бокс #box #TTR #video # The13thRound @CarlGreavesPro #LopezNakatani #TeofimoLopez #TeoLopez #Subriel pic.twitter.com/ Gz4l9yHF1B
На момент зупинки судді віддавали перемогу пуерторіканцеві - 109:100, 108:101, 107:102.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в андеркарті цього бою Теофімо Лопес (15-0, 12 КО), який обіцяв убити українця Василя Ломаченка в рингу, здобув непросту перемогу над японцем Масайоші Накатані (18-1, 12 КО).
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