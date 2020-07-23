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Непереможний український супертяж відмовився битися на шоу Усика через Повєткіна

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Бокс
3,8 т.
Непереможний український супертяж відмовився битися на шоу Усика через Повєткіна

Непереможний український супертяж Ігор Шевадзуцький (4-0, 4 КО) відмовився виступити в дебютному вечорі боксу Big Boxing Night промоутерської компанії Usyk 17 Promotion.

30-річний уродженець Кривого Рогу допомагатиме російському боксеру Олександру Повєткіну готуватися до бою проти Ділліана Уайта. Тренувальний табір розрахований на 3 тижні.

"Шевадзуцький не візьме участь у вечорі боксу 1 серпня, як повідомлялося раніше. Проспект суперважкої ваги стане одним зі спаринг-партнерів Повєткіна, який проходить підготовку до бою з Уайтом", – йдеться в Instagram boxingtime.ua.

Ігор Шевадзуцький

Ігор Шевадзуцький Instagram boxingtime.ua

1 липня Шевадзуцький на вечорі боксу в Києві в першому раунді нокаутував Ігоря Пилипенка (5-50-2, 1 КО) із Запоріжжя.

Останній бій Повєткін провів у грудні 2019 року проти американця Майкла Хантера за звання обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) в суперважкій ваговій категорії, поєдинок завершився нічийним результатом.

Ігор ШевадзуцькийОлександр Повєткін
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