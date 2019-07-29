Непереможний український боксер знищив суперника потужним нокаутом: відеофакт

Непереможний український представник першої середньої ваги Сергій Богачук здобув чергову перемогу на професійному ринзі.

На вечорі боксу в американському Голлівуді наш співвітчизник розібрався з місцевим бійцем Фернандо Маріном.

Сергій Богачук Tengrinews

Богачук потужно провів поєдинок, наносив безліч ударів, в які вже зі старту поєдинку почав вкладатися. Американець приймав удари на себе і часто йшов в розмін.

В кінці другого раунду Богачук завдав кілька вкрай вдалих ударів, але суперник встояв на ногах. А в наступній трихвилинці Сергій почав просто розбивати Марина, буквально впечатав його в канати і змусив рефері зупинити бій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український супертяж Ігор Шевадзуцький убивчим нокаутом здобув другу перемогу на професійному рингу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!