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Непереможний український боксер знищив суперника потужним нокаутом: відеофакт

2.2т Читати матеріал російською

Непереможний український представник першої середньої ваги Сергій Богачук здобув чергову перемогу на професійному ринзі.

На вечорі боксу в американському Голлівуді наш співвітчизник розібрався з місцевим бійцем Фернандо Маріном.

Сергій Богачук

Сергій Богачук

Tengrinews

Богачук потужно провів поєдинок, наносив безліч ударів, в які вже зі старту поєдинку почав вкладатися. Американець приймав удари на себе і часто йшов в розмін.

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В кінці другого раунду Богачук завдав кілька вкрай вдалих ударів, але суперник встояв на ногах. А в наступній трихвилинці Сергій почав просто розбивати Марина, буквально впечатав його в канати і змусив рефері зупинити бій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український супертяж Ігор Шевадзуцький убивчим нокаутом здобув другу перемогу на професійному рингу.

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Особа
Сергiй Богачук
Місце
США Голлівуд
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