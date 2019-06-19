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Непереможний український боксер переміг кривавим нокаутом: з'явилося відео

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Небитий український суперважкоатлет Олександр Захожий (12-0, 10 КО) нокаутував 30-річного Срдана Говедаріцу (7-8, 6 КО).

Бій на вертолітному майданчику КВЦ "Парковий" у Києві пройшов 16 червня, але офіційний транслятор опублікував відео лише через три дні.

У другому раунді 25-річний уродженець Запоріжжя затиснув боснійця в кут і найпотужнішим ударом послав того в нокаут, розбивши ніс.

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Відзначимо, що ця зустріч пройшла в андеркарті поєдинку за титул чемпіона світу за версією WBA в найлегшій вазі Артема Далакяна (18-0, 13 КО) проти представника Таїланду Саравута Таворнхама (20-1, 15 КО).

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Особа
Олександр Захожий
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