Непереможний український боксер ефектно виграв бій у США

Знаменитий український боксер Тарас Шелестюк (18-0, 10 KO) здобув розкішну перемогу над аргентинцем Луїсом Альберто Вероном (18-2-2, 9 KO).

. @TarasShelestyuk overcomes a cut sustained in round 5 to win by UD over Veron. #ShoBox pic.twitter.com/jYAsZDlr13 - SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) February 1, 2020

Шелестюк - Верон twitter.com/ShowtimeBoxing

10-раундовий поєдинок на арені Хірш Меморіал Колісеум в Шрівпортi, штат Луїзіана, США, в напівсередній вазі пройшов усю відведену дистанцію і завершився одноголосним рішенням суддів на користь нашого співвітчизника: 97-93, 98-92, 98-92.

34-річний уродженець Макіївки захопив ініціативу з перших секунд і не віддавав її до фінального гонгу, демонструючи високу ефективність ударів. Українець мав перевагу в швидкості, зробивши ставку на джеб.

#BoxeoEnTyCSports ¡Final del séptimo round! La tarjeta de @BoxeoDePrimera marca 68-65 a favor de Taras Shelestyuk. Mirá la pelea EN VIVO por TyC Sports y TyC Sports Play acá https://t.co/q2k1JC9oZ5 pic.twitter.com/IvGCUBorh7 - TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) February 1, 2020

Шелестюк - Верон twitter.com/ShowtimeBoxing

Шелестюк - Верон twitter.com/ShowtimeBoxing

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Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого року Шелестюк оголосив про зміну вагової категорії і спуск в першу напівсередню вагу.

10 березня 2019-го Шелестюк тріумфально повернувся в ринг після 19-місячної перерви в кар'єрі. 33-річний уродженець Макіївки переміг Мартіна Анхела Мартінеса (19-17-1, 12 KO).

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