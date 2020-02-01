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1 лютого • оновлено в 10:55
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Непереможний український боксер ефектно виграв бій у США

5.2т
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Знаменитий український боксер Тарас Шелестюк (18-0, 10 KO) здобув розкішну перемогу над аргентинцем Луїсом Альберто Вероном (18-2-2, 9 KO).

Шелестюк - Верон

Шелестюк - Верон

twitter.com/ShowtimeBoxing

10-раундовий поєдинок на арені Хірш Меморіал Колісеум в Шрівпортi, штат Луїзіана, США, в напівсередній вазі пройшов усю відведену дистанцію і завершився одноголосним рішенням суддів на користь нашого співвітчизника: 97-93, 98-92, 98-92.

34-річний уродженець Макіївки захопив ініціативу з перших секунд і не віддавав її до фінального гонгу, демонструючи високу ефективність ударів. Українець мав перевагу в швидкості, зробивши ставку на джеб.

Шелестюк - Верон

Шелестюк - Верон

twitter.com/ShowtimeBoxing

Шелестюк - Верон

Шелестюк - Верон

twitter.com/ShowtimeBoxing

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Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого року Шелестюк оголосив про зміну вагової категорії і спуск в першу напівсередню вагу.

10 березня 2019-го Шелестюк тріумфально повернувся в ринг після 19-місячної перерви в кар'єрі. 33-річний уродженець Макіївки переміг Мартіна Анхела Мартінеса (19-17-1, 12 KO).

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Автор
Максим Богданов
Особа
Тарас Шелестюк
Місце
США
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