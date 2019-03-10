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Непереможний український боксер ефектно виграв бій у США

57.5тЧитати матеріал російською

Непереможний український боксер Тарас Шелестюк (17-0, 10 КО) тріумфально повернувся в ринг після 19-місячної перерви в кар'єрі. 33-річний напівсередньоваговик переміг Мартіна Анхела Мартінеса (19-17-1, 12 KO).

Тарас Шелестюк

Тарас Шелестюк

Twitter.com/thompsonboxing

Уродженець Макіївки в головній події приватного шоу Thompson Boxing Promotions "Ніч чемпіонів" в Орінджі (Південна Каліфорнія, США) в 8-раундовому поєдинку здобув перемогу за очками (80-71,80-71, 80-71).

Наш співвітчизник володів ініціативою протягом усього бою і в 4-му раунді потужним кросом приголомшив суперника.

У 6-й трихвилинці удар Тараса ледь не викинув представника Мексики за межі рингу.

У кінцівці український боксер мав ще кілька можливостей достроково завершити зустріч, проте нокаутувати мексиканця так і не зміг.

Тарас Шелестюк

Тарас Шелестюк

Twitter.com/thompsonboxing

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Нагадаємо, що Тарас – бронзовий призер Олімпіади-2012 в Лондоні. На професійному рингу він провів 16 боїв і у всіх переміг, десять раз – нокаутом.

У липні 2017 року Шелестюк, який володіє чемпіонським титулом WBO NABO в напівсередній вазі, добув яскраву перемогу над Хесусом Альваресом Родрігесом.

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Тарас Шелестюк
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