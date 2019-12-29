Непереможний боксер по звірячому нокаутував суперника

19-річний боксер з Афганістану Хасібулла Ахмаді (7-0, 1 КО) на прізвисько "Калашнiков", добув ефектну перемогу в Дубаї.

Поєдинок у другій найлегшій вазі проти суперника з Таїланду Детнаронга Омкратока (3-10, 1 КО) був розрахований на 6 раундів, але завершився достроково.

Уже в 3-й трихвилинці "Калашников" звірячими ударами по печінці вирубав опонента. Таїландець не зміг продовжити бій після пропущеного забійного удару по корпусу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній чемпіон UFC у важкій вазі Андрій Орловський (28-9) зазнав принизливої поразки від Жаірзіньо Розенструйка (9-0) на турнірі UFC 244, який пройшов в Нью-Йорку.

Знаменитий 40-річний білорус був нокаутований 31-річним представником Сурінаму вже на 29-й секунді першого раунду.

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