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29 грудня • оновлено в 15:01
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Непереможний боксер по звірячому нокаутував суперника

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19-річний боксер з Афганістану Хасібулла Ахмаді (7-0, 1 КО) на прізвисько "Калашнiков", добув ефектну перемогу в Дубаї.

Поєдинок у другій найлегшій вазі проти суперника з Таїланду Детнаронга Омкратока (3-10, 1 КО) був розрахований на 6 раундів, але завершився достроково.

Уже в 3-й трихвилинці "Калашников" звірячими ударами по печінці вирубав опонента. Таїландець не зміг продовжити бій після пропущеного забійного удару по корпусу.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Автор
Максим Богданов
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