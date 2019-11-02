Непереможний боксер переміг убивчим нокаутом на 21-й секунді

Небитий американець Хаві Мартінес (15-0, 11 КО) здобув ефектну перемогу над представником Філіппін Джессі Росалесом (22-4-1, 10 КО).

Поєдинок на вечорі боксу в Лас-Вегасі завершився вже в 1-му раунді. На 21-й секунді бою Мартінесу вдалася вбивча комбінація "лівий-правий" в голову, яка відправила опонента в важкий нокаут.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно зірка реаліті-шоу з України програв дебютний бій у ММА брутальним нокаутом в першому раунді.

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