Непереможний боксер нокаутував суперника "смертельним" ударом

Непереможний казахстанец Нурзат Сабіров (9-0, 8 КО) здобув ефектну перемогу над угорцем Ласло Тотом.

Поєдинок в рамках вечора боксу в Тетфор Мині (Канада) завершився перемогою Сабiрова нокаутом.

Успіх казаху приніс блискавичний удар в живіт на початку другого раунду, який в коментарях до відео фанати назвали "смертельним". OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що український боксер суперсередній ваги Денис Чечета (9-14-2, 8 КО) зазнав розгромної поразки нокаутом від триразового чемпіона Казахстану Армана Рисбека (6-0, 5 КО).

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