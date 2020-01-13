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13 січня • оновлено в 17:47
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Непереможний боксер нокаутував суперника і втратив свідомість

1.4т
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Американський боксер Джордж Рінкон, що не має поразок на профірингу, здобув чергову дострокову перемогу над аргентинцем Дієго Пересом, але відразу ж після поєдинку втратив свідомість.

Джордж Рінкон

Джордж Рінкон

Twitter

Поєдинок завершився в першому раунді – Рінкон тричі відправив суперника на настил, і рефері зупинив бій на користь американця. Боксер відправився в свій кут і впав, у нього почалися судоми. Він прийшов до тями через кілька хвилин і його відправили в лікарню.

Відзначається, що під час поєдинку Джордж не пропустив жодного удару, який міг би викликати серйозні наслідки.

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Автор
Денис Карпов
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