Непереможний боксер нокаутував суперника і втратив свідомість

Американський боксер Джордж Рінкон, що не має поразок на профірингу, здобув чергову дострокову перемогу над аргентинцем Дієго Пересом, але відразу ж після поєдинку втратив свідомість.

Джордж Рінкон Twitter

Поєдинок завершився в першому раунді – Рінкон тричі відправив суперника на настил, і рефері зупинив бій на користь американця. Боксер відправився в свій кут і впав, у нього почалися судоми. Він прийшов до тями через кілька хвилин і його відправили в лікарню.

Crazy to see the winner of a Fight George Rincon win by 1st round Stoppage in the first fight tonight on Dazn but then Barely made it back to his corner before he collapsed and had a seizure. I Hope Hes ok anyone got an update on why? #dazn #boxing pic.twitter.com/yR4Cn2TBlX - Chris Deep (@ Xdeep13) 12 Eanáir 2020

Відзначається, що під час поєдинку Джордж не пропустив жодного удару, який міг би викликати серйозні наслідки.

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