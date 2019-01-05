Непереможений американець відзначився дивним висловлюванням про Ломаченка

Американський боксер Джервонта Девіс вважає, що українець Василь Ломаченко нечесно очолив список кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Pound-for-pound).

Непереможений чемпіон світу WBA Super, промоутером якого є легендарний Флойд Мейвезер, впевнений, що вся справа в расових забобонах.

"Цікаво, якби у мене також був рекорд 12 перемог і 1 поразка і якби я бився з усіма тими хлопцями, з якими зустрічався Ломаченко, мене б зробили лідером "паунда" (P4P)? Думаю, Мейвезер правий, коли говорить, що якби у нього був інший колір шкіри, то він був би ще популярнішим, його цінували б ще вище", - цитує Девіса VRinge.

Джервонта Девіс і Василь Ломаченко BoxingScene

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Василь Ломаченко в 12-раундовому поєдинку здобув перемогу над Хосе Педрасою в ніч на 8 грудня в Нью-Йорку. Для нашого боксера бій став унікальним, тому що дозволив вперше в кар'єрі об'єднати титули чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації та Всесвітньої боксерської організації.