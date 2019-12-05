"Неможливо забути": Кличко дав прогноз на реванш Джошуа – Руїс

Легендарний Володимир Кличко висловив упевненість в тому, що Ентоні Джошуа переможе Енді Руїса у матчі-реванші і знову буде домінувати в суперважкій ваговій категорії.

За словами нашого ексчемпіона світу, експерти та фанати занадто рано списують британця з рахунків.

Володимир Кличко і Ентоні Джошуа

"Джошуа досконалий боксер. Я щиро вірю в нього. Хоча він програв, але я бачу в ньому те, що і в собі, коли програвав хлопцям, яким не повинен був програвати. Вважаю, що Ентоні досконалий спортсмен, хоча зараз він не чемпіон. Він може домінувати в дивізіоні, у нього є для цього всі можливості. Що стосується Енді Руїса, то неможливо забути те, що він зробив. Це був один з кращих перфомансів в історії. Але якщо вибирати одного, то для мене це Джошуа. Вірю, що він приведе себе в порядок", – цитує Кличка Business Insider.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ентоні Джошуа та Енді Руїс прогнозують, що зійдуться в третій раз один з одним. Нагадаємо, реванш Джошуа – Руїс пройде в Саудівській Аравії 7 грудня.

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