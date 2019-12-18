"Неможливо влучити": Джошуа захоплено відгукнувся про Усика

Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа поділився думкою про майстерність українця Олександра Усика і розповів про підготовку до потенційного бою з ним.

Олександр Усик - Ентоні Джошуа

"Усик відмінно використовує ноги і відмінно працює руками. По ньому неможливо влучити. А якщо ти все-таки піймав його, то він пом'якшує удари рукавичками. Я ретельно вивчаю його бої, звертаючи основну увагу на роботу ніг і закінчуючи положенням рук. Також я хочу зустрітися з колишніми суперниками Олександра, щоб отримати інформацію про те, як його перемогти", – сказав Джошуа, чиї слова цитує британське видання Metro.

Раніше Джошуа також розповів про те, коли планує зустрітися з Усиком на рингу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня боксерська організація (WBO) санкціонувала бій Усик – Джошуа, розпорядившись, щоб боксери почали переговори про проведення поєдинку.

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