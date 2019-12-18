Головна Новини
18 грудня • оновлено в 18:51
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"Неможливо влучити": Джошуа захоплено відгукнувся про Усика

2.3т
Читати матеріал російською

Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа поділився думкою про майстерність українця Олександра Усика і розповів про підготовку до потенційного бою з ним.

Олександр Усик - Ентоні Джошуа

Олександр Усик - Ентоні Джошуа

"Усик відмінно використовує ноги і відмінно працює руками. По ньому неможливо влучити. А якщо ти все-таки піймав його, то він пом'якшує удари рукавичками. Я ретельно вивчаю його бої, звертаючи основну увагу на роботу ніг і закінчуючи положенням рук. Також я хочу зустрітися з колишніми суперниками Олександра, щоб отримати інформацію про те, як його перемогти", – сказав Джошуа, чиї слова цитує британське видання Metro.

Новини
Чемпіон у всьому: відомий співак записав пісню на вірші Усика

Раніше Джошуа також розповів про те, коли планує зустрітися з Усиком на рингу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня боксерська організація (WBO) санкціонувала бій Усик – Джошуа, розпорядившись, щоб боксери почали переговори про проведення поєдинку.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "Усик - Джошуа" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
Усик - Джошуа
Особи
Ентоні Джошуа Олександр Усик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги