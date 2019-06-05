"Немає сенсу, крапка": у Джошуа категорично висловилися про реванш з Руїсом

Команда британського супертяжа Ентоні Джошуа активувала опцію про негайний матч-реванш з мексиканським чемпіоном Енді Руїсом.

Поєдинок, за словами промоутера AJ Едді Хірна, повинен відбутися в листопаді-грудні нинішнього року. При цьому на прийняття рішення про повторний бій у Джошуа було 30 днів.

Джошуа – Руїс

"Немає ніякого сенсу в тому, щоб відкладати рішення. Ми про це говорили відразу ж після бою. І Джошуа зараз не цікавлять інші бої. Тому який сенс чекати 30 днів? Тим більше, що всі хотіли, щоб ми швидше внесли ясність в це питання. Ми навіть не розглядали жодних альтернативних варіантів. Нам потрібен реванш. Крапка", – цитує Хірна vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ентоні Джошуа сенсаційно програв Енді Руїсу нокаутом в сьомому раунді.

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