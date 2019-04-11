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"Неймовірно": Джошуа назвав особливість бою з Усиком

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Британський чемпіон Ентоні Джошуа у захваті від можливості вийти на ринг проти українця Олександра Усика.

У той же час кривдник Володимира Кличка відзначив, що такий поєдинок був би ідеальним після його перемоги над американцем Деонтеєм Уайлдером.

"Я думаю, буде класно, якщо я зможу побитися з Уайлдером за титул абсолютного чемпіона світу, а потім побитися з Усиком. Тому що тоді це буде бій абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі проти абсолютного чемпіона у важкій вазі. Це було б неймовірно", – цитує Джошуа Sky Sports.

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Ентоні Джошуа та Олександр Усик

Ентоні Джошуа та Олександр Усик

Крім того, Ентоні захопився тим, що відбувається в хевівейті. "Це здорово, що в нас є я і Міллер, Уайлдер проти Бризіла, Ф'юрі проти Шварца, Ділліан Уайт збирається щось зробити, Усик проти Такама. Дивізіон живе. Він процвітає", – підкреслив британець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Олександра Усика Олександр Крачюк назвав неминучою зустріч на рингу його підопічного з Ентоні Джошуа.

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Тема
Усик - Джошуа
Особи
Ентоні ДжошуаОлександр Усик
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