"Неймовірно": Джошуа назвав особливість бою з Усиком

Британський чемпіон Ентоні Джошуа у захваті від можливості вийти на ринг проти українця Олександра Усика.

У той же час кривдник Володимира Кличка відзначив, що такий поєдинок був би ідеальним після його перемоги над американцем Деонтеєм Уайлдером.

"Я думаю, буде класно, якщо я зможу побитися з Уайлдером за титул абсолютного чемпіона світу, а потім побитися з Усиком. Тому що тоді це буде бій абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі проти абсолютного чемпіона у важкій вазі. Це було б неймовірно", – цитує Джошуа Sky Sports.

Ентоні Джошуа та Олександр Усик

Крім того, Ентоні захопився тим, що відбувається в хевівейті. "Це здорово, що в нас є я і Міллер, Уайлдер проти Бризіла, Ф'юрі проти Шварца, Ділліан Уайт збирається щось зробити, Усик проти Такама. Дивізіон живе. Він процвітає", – підкреслив британець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Олександра Усика Олександр Крачюк назвав неминучою зустріч на рингу його підопічного з Ентоні Джошуа.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!