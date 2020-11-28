Небитий український супертяж переміг у розгромному бою у Франції. Відео

Непереможний український суперважковаговик Віктор Вихрист (5-0, 4 КО) у п'ятницю, 27 листопада, переміг поляка Каміла Соколовського (10-20-2, 4 КО).

6-раундовий поєдинок на вечорі боксу в Нанті, Франція, завершився одноголосним рішенням суддів – 60-53, 60-53, 60-53.

28-річний Вихрист домінував на канвасi, раз по раз доносячи свої потужні удари в голову опонента, у третьому раунді відправивши польського боксера в нокдаун. Соколовський також намагався огризатися, кілька разів влучивши в українця. Ближче до кінцівці перевага нашого співвітчизника стала більш явною. Вихрист постійно атакував, але нокаутувати суперника так і не зміг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, свій попередній бій Вихрист провів 31 жовтня, достроково перемiгши німця Якупа Саглама (43-7, 39 КО).

20 вересня Віктор нокаутував найкращого боксера Іспанії Габріеля Енгу (10-9, 6 КО) на вечорі боксу Top Boxing Generation, який відбувся в Дніпрі.