"Не занадто": Руїс передав привіт Усику

Сенсаційний чемпіон суперважкої ваги Енді Руїс готовий негайно вийти на ринг проти українця Олександра Усика після реваншу з британцем Ентоні Джошуа.

Суперпоєдинок пройде 7 грудня у Саудівській Аравії, а мексиканець впевнений у своїй повторній перемозі над суперником. При цьому Руїс оцінив дебют Усика в новій для нього ваговій категорії.

Енді Руїс-молодший Boxingscene

"Він чудовий боєць. Не думаю, що він виглядав дуже переконливо в своєму першому поєдинку в хевівейті (з Чаззом Візерспуном – ред.). Але він відмінний боксер. Не думаю, що він "прокачав" сильно свою міць. Після того, як ми переможемо в поєдинку 7 грудня ми, звичайно, надамо Усику можливість битися зі мною", – наводить слова Руїса Boxing News 24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександру Усику передрекли поразку в матчі-реванші з росіянином Муратом Гассієвим.

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