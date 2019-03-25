"Не впевнений, але..." Екс-чемпіон світу висловився про перехід Усика в суперважі

Колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Глен Маккрорі з нетерпінням чекає на дебют українця Олександра Усика в суперважкому дивізіоні.

На думку британця, наш співвітчизник володіє фантастичними навичками і прикрасить нову для себе вагову категорію.

Новини Усик покуражився під час тренування

Олександр Усик instagram.com/usykaa

"Будь-якому хлопцю, який зачистив дивізіон у важкій вазі, потрібно піднятися у вазі, оскільки в нього більше не залишилося викликів. Усик привносить щось зовсім інше в суперважку вагу – це швидкість і рух. Це дуже цікаве поєднання. Я з нетерпінням чекаю на нього в суперважкому дивізіоні. Я знаю, що він залишить свій слід. Не впевнений, чи буде він кращим із кращих. Але він однозначно залишить свій слід", – цитує Маккрорі WBN.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дебютний бій Олександра Усика в суперважкій вазі можуть перенести через поєдинок американця Деонтея Уайлдера, який запланований на 18 травня.

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