"Не вірте": Кемпбелл зробив несподівану заяву про бій з Ломаченком

Британець Люк Кемпбелл спростував інформацію Всесвітньої боксерської ради (WBC) про затвердження дати його бою з українським чемпіоном Василем Ломаченком.

Раніше стало відомо, що поєдинок відразу за три титули в легкій вазі відбудеться 31 серпня в Великобританії, проте претендент закликав фанатів боксу дочекатися будь-якої офіційної інформації.

"Не вірте всьому, що ви читаєте в соціальних мережах. Бій ще не підтверджено. Продовжуйте стежити, справжні новини про поєдинок з'являться скоро", – написав Кемпбелл на своїй сторінці в Instagram.

Крім пояса WBC, на кону будуть стояти чемпіонські титули за версіями Всесвітньої боксерської організації (WBO) і Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), яким володіє Василь Ломаченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ розкрили гонорар Василя Ломаченка за об'єднавчий бій з Люком Кемпбеллом.

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