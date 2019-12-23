"Не виглядав старим": тренер Ф'юрі висловився про повернення Кличко в бокс

Новий тренер ексчемпіона світу в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі ШугарХілл Стюард оцінив шанси повернення у великий бокс українця Володимира Кличка.

"Це його справа. У Кличка була довга кар'єра, але як боксеру йому не було завдано великої шкоди. Як на мене, останній бій Кличка (проти Ентоні Джошуа – Ред.) був найкращим у його кар'єрі. Люди будуть пам'ятати про нього завдяки цьому поєдинку, оскільки Володимир показав серце. У цьому бою Кличко багато чого продемонстрував вперше. Можливо, він найбільше пишається поєдинком з Джошуа. Він не виглядав старим і втомленим, було видно, що у нього є резерви. Він ні на секунду не вимикався з боротьби аж до зупинки", – сказав Хілл в інтерв'ю World Boxing News.

Володимир Кличко podrobnosti.ua

Відповідаючи на питання про ймовірне повернення українця в ринг, американський наставник заявив, що Володимир Кличко завжди залишатиметься впливовим гравцем серед великих боксерів.

"Адже це Кличко. Навряд чи ви можете сказати, що про Володимира можна забути, оскільки він до сих пір здатний змагатися з великими хлопцями. Він і сам великий хлопець!" – додав тренер Тайсона Ф'юрі.

Відзначимо, що ШугарХілл Стюард є племінником легендарного екснаставника Володимира Кличка Емануеля Стюарда, який помер у жовтні 2012 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кличко заінтригував заявою про те, що у нього як і раніше є мотивація для того, щоб відновити кар'єру в боксі.

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