Головна Новини
23 грудня • оновлено в 19:07
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"Не виглядав старим": тренер Ф'юрі висловився про повернення Кличко в бокс

2.4т
Читати матеріал російською

Новий тренер ексчемпіона світу в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі ШугарХілл Стюард оцінив шанси повернення у великий бокс українця Володимира Кличка.

"Це його справа. У Кличка була довга кар'єра, але як боксеру йому не було завдано великої шкоди. Як на мене, останній бій Кличка (проти Ентоні Джошуа – Ред.) був найкращим у його кар'єрі. Люди будуть пам'ятати про нього завдяки цьому поєдинку, оскільки Володимир показав серце. У цьому бою Кличко багато чого продемонстрував вперше. Можливо, він найбільше пишається поєдинком з Джошуа. Він не виглядав старим і втомленим, було видно, що у нього є резерви. Він ні на секунду не вимикався з боротьби аж до зупинки", – сказав Хілл в інтерв'ю World Boxing News.

Володимир Кличко

Володимир Кличко

podrobnosti.ua

Відповідаючи на питання про ймовірне повернення українця в ринг, американський наставник заявив, що Володимир Кличко завжди залишатиметься впливовим гравцем серед великих боксерів.

Новини
"Це його рішення": Повєткін висловився про реванш з Кличком

"Адже це Кличко. Навряд чи ви можете сказати, що про Володимира можна забути, оскільки він до сих пір здатний змагатися з великими хлопцями. Він і сам великий хлопець!" – додав тренер Тайсона Ф'юрі.

Відзначимо, що ШугарХілл Стюард є племінником легендарного екснаставника Володимира Кличка Емануеля Стюарда, який помер у жовтні 2012 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кличко заінтригував заявою про те, що у нього як і раніше є мотивація для того, щоб відновити кар'єру в боксі.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Автор
Денис Карпов
Особи
Володимир Кличко Тайсон Ф'юрі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги