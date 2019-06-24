"Не в пріоритеті": в Усика зробили заяву про дебют у суперважкій вазі

Камерунець Карлос Такам, найімовірніше, не буде суперником Олександра Усика в першому для українця бою в суперважкому дивізіоні.

За словами промоутера нашого боксера Олександра Красюка, команда Усика взяла до уваги рішення Всесвітньої боксерської організації (WBO) щодо реваншу Джошуа – Руїс.

Олександр Усик

"Насправді, ми поки не визначилися з остаточною датою. Плануємо бій на вересень. Але ані час, ані місце, ані суперника поки підтвердити не можу. Варіант із Такамом є. Але ви ж бачили – зараз він не в пріоритеті. Прийшла новина, що Усик став обов'язковим претендентом на пояс WBO в суперважкій вазі, яку ми очікували. Робимо розклади і можливі сценарії", – цитує Красюка Tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва і легендарний чемпіон Віталій Кличко пообіцяв організувати бій Олександра Усика в Києві на НСК "Олімпійський".

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