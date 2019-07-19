"Не треба бути сильно розумним": Гвоздик видав одкровення про Зеленського

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) сподівається, що з вибором нового президента ситуація в країні буде поліпшуватися.

Олександр Гвоздик РБК-Україна

"Зеленський – це одна людина. Буде складно, навіть якщо зараз він зможе правильно підібрати команду. Такого, щоб ми раз – і прокинулися в Європі, не буде. Але, може, буде хоча б не так погано. Не треба бути сильно розумним, щоб зрозуміти, що не так народ йшов голосувати за Зеленського, скільки проти Порошенка. При Порошенке це було просто ... я, можливо, не так добре це відчуваю, тому що весь його термін живу в Америці. Але у мене є друзі, з якими я спілкуюся телефоном ", – сказав Гвоздик в інтерв'ю Tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гвоздик 18 жовтня проведе перший в кар'єрі об'єднувальний поєдинок. Суперником нашого боксера стане володар титулу за версією IBF росіянин Артур Бетербієв (14-0, 14 КО).

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