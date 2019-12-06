"Не торкався": Джошуа розповів про головну пораду Кличка перед боєм із Руїсом

Ексчемпіон світу з боксу, британець Ентоні Джошуа розповів про поради, які отримав від легендарного українського боксера Володимира Кличка напередодні свого бою з Енді Руїсом.

За його словами, українець рекомендував йому за кілька днів до поєдинку повністю абстрагуватися від зовнішніх впливів.

Ентоні Джошуа й Володимир Кличко BoxingScene

"Кличко сказав мені, щоб я цього тижня не торкався до телефона й відмовився від соцмереж. Тільки власні переконання – ось що важливо зараз, а не те, що хтось намагається сказати вам ззовні", – зазначив Джошуа, чиї слова цитує DAZN.

Водночас Ентоні додав, за що вдячний Кличку насамперед.

"Найбільше мені в ньому подобається те, що він не займається піаром. Він не біжить до ЗМІ розповідати, де і що я зробив не так. Він телефонує або пише мені безпосередньо. Це повага, розумієте? Він поважає мене й мою команду", – розповів британський ексчемпіон.

Нагадаємо, що бій-реванш Ентоні Джошуа – Енді Руїс відбудеться 7 грудня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джошуа розповів про жорсткий тролінг з боку Володимира Кличка, якого він переміг у 2017 році нокаутом.

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