МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

Не Повєткін і не Джошуа: букмекери почали приймати ставки на новий бій Усика

7.7тЧитати матеріал російською

Букмекерські контори почали приймати ставки на можливий бій абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО) проти Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО).

Коефіцієнт на перемогу кримчанина становить 1,15, тоді як котирування на тріумф 38-річного француза камерунського походження рівні 5,50. Нічия в поєдинку вкрай малоймовірна: коефіцієнт становить 28.

Не Повєткін і не Джошуа: букмекери почали приймати ставки на новий бій Усика

Новини
Тайсон Ф'юрі послав на х*й промоутера Усика — опубліковане відео

Зазначимо, що раніше промоутер Усика Едді Хiрн заявив про зрив підготовки до бою з росіянином Олександром Повєткіним.

Скасування переговорів щодо бою Усик — Повєткін підтвердив і промоутер "Русского Витязя".

18 травня Усик і Повєткін можуть виступити на одному вечорі боксу, але не проти один одного. Суперником Усика якраз і може стати камерунський суперваж Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), а суперником Повєткіна — американець Майкл Хантер-молодший (16-1, 11 КО).

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особи
Карлос ТакамОлександр Усик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги