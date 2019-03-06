Не Повєткін і не Джошуа: букмекери почали приймати ставки на новий бій Усика

Букмекерські контори почали приймати ставки на можливий бій абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО) проти Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО).

Коефіцієнт на перемогу кримчанина становить 1,15, тоді як котирування на тріумф 38-річного француза камерунського походження рівні 5,50. Нічия в поєдинку вкрай малоймовірна: коефіцієнт становить 28.

Зазначимо, що раніше промоутер Усика Едді Хiрн заявив про зрив підготовки до бою з росіянином Олександром Повєткіним.

Скасування переговорів щодо бою Усик — Повєткін підтвердив і промоутер "Русского Витязя".

18 травня Усик і Повєткін можуть виступити на одному вечорі боксу, але не проти один одного. Суперником Усика якраз і може стати камерунський суперваж Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), а суперником Повєткіна — американець Майкл Хантер-молодший (16-1, 11 КО).

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