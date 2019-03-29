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"Не перестає дивувати": боксер команди Путіна висловився про Усика

1.6тЧитати матеріал російською

Російський боксер Денис Лебедєв висловився про поєдинок проти українського чемпіона Олександра Усика, який так і не відбувся. Нашого спортсмена зобов'язали провести захист із суперником із Putin Team, але українець відмовився від бою і титулу.

"Я готовий захищати свій пояс. Нам залишається лише підкоритися резолюції WBA. Олександр не перестає дивувати своїм позитивом. Я щиро бажаю йому успіхів у виступі в суперважкій вазі", - цитує Лебедєва РИА Новости.

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Олександр Усик і Денис Лебедєв

Олександр Усик і Денис Лебедєв

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Олександр УсикДенис Лебедєв
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