"Не перестає дивувати": боксер команди Путіна висловився про Усика

Російський боксер Денис Лебедєв висловився про поєдинок проти українського чемпіона Олександра Усика, який так і не відбувся. Нашого спортсмена зобов'язали провести захист із суперником із Putin Team, але українець відмовився від бою і титулу.

"Я готовий захищати свій пояс. Нам залишається лише підкоритися резолюції WBA. Олександр не перестає дивувати своїм позитивом. Я щиро бажаю йому успіхів у виступі в суперважкій вазі", - цитує Лебедєва РИА Новости.

Олександр Усик і Денис Лебедєв

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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