"Не перестає дивувати": боксер команди Путіна висловився про Усика

Російський боксер Денис Лебедєв висловився про поєдинок проти українського чемпіона Олександра Усика, який так і не відбувся. Нашого спортсмена зобов'язали провести захист із суперником із Putin Team, але українець відмовився від бою і титулу.
"Я готовий захищати свій пояс. Нам залишається лише підкоритися резолюції WBA. Олександр не перестає дивувати своїм позитивом. Я щиро бажаю йому успіхів у виступі в суперважкій вазі", - цитує Лебедєва РИА Новости.
Олександр Усик і Денис Лебедєв
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Всесвітня боксерська асоціація призначила дату торгів бою Олександр Усик – Денис Лебедєв.
У Росії відреагували на цей поєдинок, висміявши свого співвітчизника.
Російський промоутер Володимир Хрюнов готував пропозицію боксерам про проведення бою на території РФ.
Український чемпіон записав відеозвернення, в якому відмовився від бою і пояса WBA.
У Всесвітній боксерській асоціації відреагували на заяву Усика.
Наступним суперником нашого боксера стане супертяж Карлос Такам.
Промоутер Лебедєва оголосив про намір свого підопічного завершити кар'єру.
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