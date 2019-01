''Не обіс***ь'': Ф'юрі кинув зухвалий виклик супернику

Скандальний британець Тайсон Ф'юрі викликав свого останнього суперника Деонтея Уайлдера на поєдинок-відповідь.

Перше протистояння двох боксерів завершилося незвичайним для цього виду спорту результатом – нічиєю.

"Я готовий битися. Уайлдер, давай влаштуємо бій, не обіс***ь, приятель", - кинув зухвалий виклик непереможеному американцеві Ф'юрі в інтерв'ю BT Sport.

"Wilder, let's get the fight made. Do not **** yourself now mate!" 😉



We're nine days into 2019 and @Tyson_Fury is already pushing for that rematch 👊 pic.twitter.com/MZRoRunEyf