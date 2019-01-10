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''Не обіс***ь'': Ф'юрі кинув зухвалий виклик супернику

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Скандальний британець Тайсон Ф'юрі викликав свого останнього суперника Деонтея Уайлдера на поєдинок-відповідь.

Перше протистояння двох боксерів завершилося незвичайним для цього виду спорту результатом – нічиєю.

"Я готовий битися. Уайлдер, давай влаштуємо бій, не обіс***ь, приятель", - кинув зухвалий виклик непереможеному американцеві Ф'юрі в інтерв'ю BT Sport.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Уайлдер – Фьюрi
Особи
Деонтей УайлдерТайсон Ф'юрі
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