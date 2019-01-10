''Не обіс***ь'': Ф'юрі кинув зухвалий виклик супернику

Скандальний британець Тайсон Ф'юрі викликав свого останнього суперника Деонтея Уайлдера на поєдинок-відповідь.

Перше протистояння двох боксерів завершилося незвичайним для цього виду спорту результатом – нічиєю.

"Я готовий битися. Уайлдер, давай влаштуємо бій, не обіс***ь, приятель", - кинув зухвалий виклик непереможеному американцеві Ф'юрі в інтерв'ю BT Sport.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Після бою Деонтея Уайлдера і Тайсона Ф'юрі на суддівських записках була зафіксована нічия. При цьому американець двічі відправляв свого суперника в нокдаун.

Рефері Джек Райс пояснив, чому не зупинив бій між Уайлдером і Ф'юрі, після того, як британець опинився на настилі рингу вдруге.

"Циганський король" розповів про те, що відбувалося на рингу під час його нокдауну в 12-му раунді.