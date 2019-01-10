''Не обіс***ь'': Ф'юрі кинув зухвалий виклик супернику

Скандальний британець Тайсон Ф'юрі викликав свого останнього суперника Деонтея Уайлдера на поєдинок-відповідь.
Перше протистояння двох боксерів завершилося незвичайним для цього виду спорту результатом – нічиєю.
"Я готовий битися. Уайлдер, давай влаштуємо бій, не обіс***ь, приятель", - кинув зухвалий виклик непереможеному американцеві Ф'юрі в інтерв'ю BT Sport.
"Wilder, let's get the fight made. Do not **** yourself now mate!" 😉- Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) 9 січня 2019 р
We're nine days into 2019 and @Tyson_Fury is already pushing for that rematch 👊 pic.twitter.com/MZRoRunEyf
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Після бою Деонтея Уайлдера і Тайсона Ф'юрі на суддівських записках була зафіксована нічия. При цьому американець двічі відправляв свого суперника в нокдаун.
Рефері Джек Райс пояснив, чому не зупинив бій між Уайлдером і Ф'юрі, після того, як британець опинився на настилі рингу вдруге.
"Циганський король" розповів про те, що відбувалося на рингу під час його нокдауну в 12-му раунді.
Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик захопився діями британця Тайсона Ф'юрі.
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