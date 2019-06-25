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"Не можна взагалі": Усик отримав серйозне застереження

4.1тЧитати матеріал російською

Організатор Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) Калле Зауерланд упевнений, що Олександру Усику (16-0, 12 КО) необхідно попрацювати над своїм захистом.

"Перехід Усика в суперважку вагу – це дуже сміливий крок. Можливий недолік у розмірах для цієї ваги він компенсує своєю майстерністю. Але одна з речей, яку українцеві потрібно поліпшити перед переходом у супертяжі – це захист. Адже він досить напропускав від Марко Хука і Майріса Бріедіса. Хевівейт, це не крузервейт, тут не можна пропускати взагалі", – сказав Зауерланд в інтерв'ю Luckypunch.net.

Водночас промоутер компанії Sauerland Event захопився технікою непереможного українця.

"Він не найбільший боксер-супертяж, якого я бачив. Він не більше ніж Уайлдер або Джошуа, але рівень його майстерності набагато вищий, ніж у цих двох хлопців. Для мене Усик – боксер із найвищими навичками в світі прямо зараз. Його робота ніг, швидкість, координація – ті риси прекрасного атлета", – підсумував Зауерланд.

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"Не в пріоритеті": в Усика зробили заяву про дебют у суперважкій вазі

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Усик призначений обов'язковим претендентом у суперважкому дивізіоні.

Всесвітня боксерська організація (WBO) видала офіційну постанову відповідно до петиції, поданої адвокатом Джоном Хорньюером.

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Олександр Усик
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