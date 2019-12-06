"Не літаю в хмарах": Усик прокоментував реванш Джошуа – Руїс

Український боксер Олександр Усик зізнався, що реально оцінює свої шанси у суперважкому дивізіоні і не має наміру поспішати з поєдинком проти переможця реваншу Джошуа – Руїс.

Розповідаючи про свої очікування від бою 7 грудня, наш співвітчизник зазначив, що йому все одно, як закінчиться протистояння.

"Це просто поєдинок. Я не літаю у хмарах і не думаю про пояси. Мені реально подобається боксувати. Якщо наступний бій буде за пояс, буду дуже радий. Якщо це буде бій не за пояс, а просто люди зберуться подивитися... Наприклад, з Чісорою, мені здається, вийшов би чудовий поєдинок. Він старий, але з таким хутром... Він – красень. Я не тримаюся за пояси. Мені потрібні бої, потрібен бокс. Для мене вигідніший бій з Джошуа. Чисто по бабках, прикиньте. І бокс, і фани, і Британія..." – сказав Усик в інтерв'ю своєму офіційному YouTube-каналі.

Відзначимо, що Олександр відвідає бій британця та мексиканця, а також зустрінеться з Дереком Чісорою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний Володимир Кличко дав однозначний прогноз на реванш Джошуа – Руїс, захопившись обома боксерами.

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