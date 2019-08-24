Непереможний український боксер Олександр Усик (16-0, 12 КО) зізнався, що ні за яких умов не проводитиме поєдинок з боксерами з Росії.

"Ходили чутки, що я проведу бій з Андрієм Федосовим. До цього повідомлялося про поєдинок з Повєткіним. Ні. Я не хочу боксувати з російськими боксерами, тому що, це обов'язково переведуть в політичну площину і будуть обзивати один одного. Це мене не влаштовує, це мені не потрібно. I природно я відмовився і від того, і від того поєдинку. Чому? Я не хочу цього бруду. Я нормально ставлюся до цих хлопців, до їхніх сімей. Я не хочу цього гівна, яке буде литися з обох сторін" , - заявив Олександр у себе в прямому ефірі в Instagram.

В даний момент Усик знаходиться в США де готується к дебютному бою в супертяжах проти Карлоса Такама. Спочатку поєдинок повинен був відбутися 25 травня, але був скасований через травму українця.

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