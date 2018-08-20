"Не хочу ганьбитися": російський боксер відмовився від бою з Ломаченком

Російський боксер Альберт Селімов, який завдав Василю Ломаченку єдиної поразки в аматорській кар'єрі, відмовився від можливості втретє зустрітися з українцем після ЧС-2007 і Олімпіади-2008. За визнанням представника РФ, свого часу він віддав пріоритет олімпійській нагороді, а сьогодні просто знаходиться не в формі.

"У 2015 році, коли я завоював ліцензію на Олімпіаду від Азербайджану, мені подзвонили з США і запропонували серйозний контракт. Говорили: "З одного боку буде Ломаченко, з іншого - ти". Наше протистояння серед любителів хотіли продовжити на професійному рингу. Але я відмовився, бо хотів виграти олімпійську медаль і завершити кар'єру. А зараз виходити за великі гроші і ганьбитися не хочу. Досить", - заявив Селімов.

Відзначимо, що після поразки від росіянина у фіналі ЧС-2007 (11:16) Василь взяв переконливий реванш у першому колі Ігор-2008 (14:7).

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий американський журналіст висловив оригінальне думка про Василя Ломаченка.