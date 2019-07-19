Не головний бій: з'явилися несподівані деталі дебюту Усика в хевівейті

Українець Олександр Усик восени цього року проведе перший бій у суперважкій ваговій категорії.
Найімовірнішим суперником нашого боксера є Карлос Такам із Камеруну. Водночас, за словами промоутера Усика Едді Хірна, зараз активно розглядається варіант його участі в андеркарті вечора боксу 14 вересня.
Усик – Такам
Передбачалося, що в головному бою шоу виступить мексиканець Сауль Альварес, проте він відмовився боксувати в цей день. Як заявив Хірн в інтерв'ю Social Boxing, тепер на головній події виступить Геннадій Головкін. "Я б із радістю зробив бій Головкіна в цей день. Можливо, за участю в шоу Усика та Девіда Хейні", – сказав британський промоутер.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Едді Хірн анонсував приїзд до Лондона українських чемпіонів Василя Ломаченка та Олександра Усика на вечір боксу 20 липня.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Усик – Такам" на сайті "OBOZREVATEL".