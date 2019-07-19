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Не головний бій: з'явилися несподівані деталі дебюту Усика в хевівейті

4.6т Читати матеріал російською

Українець Олександр Усик восени цього року проведе перший бій у суперважкій ваговій категорії.

Найімовірнішим суперником нашого боксера є Карлос Такам із Камеруну. Водночас, за словами промоутера Усика Едді Хірна, зараз активно розглядається варіант його участі в андеркарті вечора боксу 14 вересня.

Усик – Такам

Усик – Такам

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Передбачалося, що в головному бою шоу виступить мексиканець Сауль Альварес, проте він відмовився боксувати в цей день. Як заявив Хірн в інтерв'ю Social Boxing, тепер на головній події виступить Геннадій Головкін. "Я б із радістю зробив бій Головкіна в цей день. Можливо, за участю в шоу Усика та Девіда Хейні", – сказав британський промоутер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Едді Хірн анонсував приїзд до Лондона українських чемпіонів Василя Ломаченка та Олександра Усика на вечір боксу 20 липня.

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Тема
Усик – Такам
Особи
Олександр Усик Едді Хірн
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Merlo Susan
Merlo Susan
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