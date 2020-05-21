Американський тренер Тедді Атлас, який зараз працює з українцем Олександром Гвоздиком, згадав, як не дав відбутися бою між експідопічним Олександром Повєткіним і Володимиром Кличком у 2009 році.

"На початку нашої роботи найбільшою проблемою були не тренування, а обов'язковий поєдинок з Володимиром Кличком. Я дуже не хотів, щоб він відбувся, тому що Повєткін не був до нього готовий, у нього не було шансів. У Кличка було 55 перемог, а у росіянина – 18. Була серйозна різниця в габаритах", – розповів Атлас в інтерв'ю на YouTube-каналі THE FIGHT with Teddy Atlas.

Бій Повєткіна і Кличко в 2013 році ZN.ua

Тренер розповів, що менеджер Повєткіна хотів, щоб бій відбувся, проте той вирішив послухати Атласа і відмовитися.

"Його менеджер Микола сказав йому приїжджати на прес-конференцію, адже там буде Кличко, але Повєткін відповів, що буде слухати мене, тому відмовився. Так я став для них ворогом номер один", – підсумував Атлас.

Відзначимо, що бій росіянина проти Кличка-молодшого відбувся в 2013 році і закінчився перемогою українця одноголосним рішенням суддів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Повєткін прокоментував можливий реванш з Володимиром Кличком.

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