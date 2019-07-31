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"Не було іншого виходу": Усик зробив важливу заяву

5.1т Читати матеріал російською

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик висловив захоплення з приводу свого статусу обов'язкового претендента на бій з переможцем реваншу Джошуа – Руїс.

Коментуючи рішення Всесвітньої боксерської організації (WBO), українець заявив, що з нетерпінням чекає на поєдинок британця і мексиканця.

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Олександр Усик

Олександр Усик

"Я в захваті від того, що вони зробили мене обов'язковим претендентом. Знаю, що це не сталося б, якби на те не було причин. У них не було іншого виходу. Все вже визначено. Залишилося дочекатися того, що трапиться, і я безумовно буду боксувати з одним з них", – цитує Усика Sky Sports.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик висловив жаль з приводу того, що Енді Руїс став першим, хто завдав поразки Ентоні Джошуа.

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Тема
реванш Джошуа – Руїс
Особи
Олександр Усик Ентоні Джошуа Енді Руїс-молодший
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