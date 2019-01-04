''Не буду чекати'': головний суперник Ломаченка образився на українця

Непереможений американець Майкі Гарсія пояснив, чому не захотів боксувати з українцем Василем Ломаченком. На думку боксера, наш спортсмен його кілька разів "динамив".

"Ломаченко називав моє ім'я, мені здається, ще після бою з Ніколасом Уолтерсом. Він говорив, що готовий битися зі мною, але продовжував битися з іншими хлопцями. У нього недавно був бій із Педрасою, він не вибрав мене для останнього поєдинку. Я не буду просто сидіти і чекати. Я рухаюся далі в своїй кар'єрі і шукаю більших і реальніших поєдинків", - цитує Гарсію VRinge.

Василь Ломаченко та Майкі Гарсія BoxingScene

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Також Гарсія розповів, чому вирішив провести наступний поєдинок проти свого співвітчизника Ерола Спенс.

"Я шукаю великі імена, великі бої. Немає нікого, хто міг би мене так мотивувати і так випробувати, як Еррол Спенс, ось чому я вибрав цей варіант. Я хочу довести всім, що я - кращий у цьому поколінні. Коли я пройду через цей бій, всі це усвідомлять", - пояснив свій вибір американський боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американець Майкі Гарсія відмовився від поясу IBF, щоб зустрітися з чемпіоном IBF у напівсередній вазі Ерролом Спенсом. Ця перемога дозволить непереможеному боксеру завоювати титул у п'ятій ваговій категорії.

Чемпіон світу в напівлегкій ваговій категорії за версією WBA Super Лео Санта Крус вважає, що єдиним, хто може здолати українця Василя Ломаченка, є Майкі Гарсія.