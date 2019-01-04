''Не буду чекати'': головний суперник Ломаченка образився на українця

Непереможений американець Майкі Гарсія пояснив, чому не захотів боксувати з українцем Василем Ломаченком. На думку боксера, наш спортсмен його кілька разів "динамив".
"Ломаченко називав моє ім'я, мені здається, ще після бою з Ніколасом Уолтерсом. Він говорив, що готовий битися зі мною, але продовжував битися з іншими хлопцями. У нього недавно був бій із Педрасою, він не вибрав мене для останнього поєдинку. Я не буду просто сидіти і чекати. Я рухаюся далі в своїй кар'єрі і шукаю більших і реальніших поєдинків", - цитує Гарсію VRinge.
Василь Ломаченко та Майкі Гарсія
BoxingScene
Також Гарсія розповів, чому вирішив провести наступний поєдинок проти свого співвітчизника Ерола Спенс.
"Я шукаю великі імена, великі бої. Немає нікого, хто міг би мене так мотивувати і так випробувати, як Еррол Спенс, ось чому я вибрав цей варіант. Я хочу довести всім, що я - кращий у цьому поколінні. Коли я пройду через цей бій, всі це усвідомлять", - пояснив свій вибір американський боксер.
Як повідомляв OBOZREVATEL, американець Майкі Гарсія відмовився від поясу IBF, щоб зустрітися з чемпіоном IBF у напівсередній вазі Ерролом Спенсом. Ця перемога дозволить непереможеному боксеру завоювати титул у п'ятій ваговій категорії.
Чемпіон світу в напівлегкій ваговій категорії за версією WBA Super Лео Санта Крус вважає, що єдиним, хто може здолати українця Василя Ломаченка, є Майкі Гарсія.