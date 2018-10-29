"Не бачу сенсу": Джейкобс боїться реваншу з Дерев'янченком

Американський боксер, чемпіона світу IBF у середній вазі Деніель Джейкобс не горить бажанням провести бій-реванш проти українця Сергій Дерев'янченка.

"Ви думаєте, це зараз має сенс? Якби він хотів самоствердитися або у нього був чемпіонський пояс — можливо. Але нині про це не думаю.

Шукаю серйозніший і солідний виклик для себе. Просто намагаюся довести світові, що я — кращий у середній вазі", — заявив Джейкобс Boxing Scene.

При цьому американський боєць дуже високо оцінив професійний рівень Сергія Дерев'янченка.

"Я бився із одним з кращих бійців у середньому дивізіоні. Ви, можливо, не чули про нього, але якщо ви трохи ретельніше вивчите, хто він, який титул носить, то побачите, що Дерев'янченко — один із кращих у світі. І я пишаюся собою", — сказав Деніел Джейкобс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський боксер Деніель Джейкобс здобув перемогу і завоював вакантний титул чемпіона IBF у бою проти Сергія Дерев'янченка. Для українця ця поразка стала першою у професійній кар'єрі.