Український супертяж Олександр Усик отримає можливість посперечатися за чемпіонський пояс в нинішньому році тільки в тому випадку, якщо британці Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі не зможуть організувати об'єднувальний бій.

Про це розповів со-промоутер нашого співвітчизника Едді Хірн. "Усик повинен перемогти Чісору. Але якщо Джошуа не битиметься з Ф'юрі або Уайлдером, якщо той виграє другий матч-реванш, ми будемо битися з переможцем бою Усик – Джошуа. Якщо в грудні AJ поб'ється з Ф'юрі, то переможець цього бою повинен буде підписати контракт з Ділліаном Уайтом", – наводить слова Хірна Boxing Scene.

Олександр Усик

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ повідомили про те, що Едді Хірн не зацікавлений у перемозі Олександра Усика над Дереком Чісорою.

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