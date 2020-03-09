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9 березня • оновлено в 19:26
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Названо умову для чемпіонського бою Усика

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Український супертяж Олександр Усик отримає можливість посперечатися за чемпіонський пояс в нинішньому році тільки в тому випадку, якщо британці Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі не зможуть організувати об'єднувальний бій.

Про це розповів со-промоутер нашого співвітчизника Едді Хірн. "Усик повинен перемогти Чісору. Але якщо Джошуа не битиметься з Ф'юрі або Уайлдером, якщо той виграє другий матч-реванш, ми будемо битися з переможцем бою Усик – Джошуа. Якщо в грудні AJ поб'ється з Ф'юрі, то переможець цього бою повинен буде підписати контракт з Ділліаном Уайтом", – наводить слова Хірна Boxing Scene.

Олександр Усик

Олександр Усик

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ повідомили про те, що Едді Хірн не зацікавлений у перемозі Олександра Усика над Дереком Чісорою.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Едді Хірн Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа Олександр Усик
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