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Названо суперника Усика в дебютному бою у хевівейті

52.2тЧитати матеріал російською

Українець Олександр Усик все ж буде битися з камерунцем Карлосом Такамом в своєму дебютному бою в суперважкій ваговій категорії.

Про це виданню TalkSPORT повідомив промоутер нашого боксера Едді Хірн. Бій Усик – Такам стоїть на першому місці у списку ввечері боксу, які має намір організувати глава компанії Matchroom Boxing.

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Олександр Усик

Олександр Усик

WBSS

У разі перемоги над Такамом Усик стане обов'язковим претендентом на бій з переможцем реваншу Ентоні Джошуа – Енді Руїс. Українець вперше отримає можливість поборотися за чемпіонський пояс в хевівейті. Очікується, що дебют Олександра в суперважкій вазі відбудеться в кінці вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний американський суперчемпіон Майк Тайсон під час візиту до Києва зробив несподіване зізнання про Усика.

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Тема
Усик – Такам
Особи
Олександр УсикКарлос Такам
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H Ya
H Ya
Усик чмо, пусть пестует на расию. А еще лучше, чтобы ему в этом бою и без того тупую головешку оторвали нах..й.
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