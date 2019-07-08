Названо суперника Усика в дебютному бою у хевівейті

Українець Олександр Усик все ж буде битися з камерунцем Карлосом Такамом в своєму дебютному бою в суперважкій ваговій категорії.

Про це виданню TalkSPORT повідомив промоутер нашого боксера Едді Хірн. Бій Усик – Такам стоїть на першому місці у списку ввечері боксу, які має намір організувати глава компанії Matchroom Boxing.

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Олександр Усик WBSS

У разі перемоги над Такамом Усик стане обов'язковим претендентом на бій з переможцем реваншу Ентоні Джошуа – Енді Руїс. Українець вперше отримає можливість поборотися за чемпіонський пояс в хевівейті. Очікується, що дебют Олександра в суперважкій вазі відбудеться в кінці вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний американський суперчемпіон Майк Тайсон під час візиту до Києва зробив несподіване зізнання про Усика.

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