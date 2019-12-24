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24 грудня • оновлено в 19:29
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Названо найяскравіший нокаут 2019 року - опубліковано відео

2.7т
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Нокаут чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтея Уайлдера в бою проти Луїса Ортіса визнаний найкращим за підсумками 2019 року за версією авторитетного видання The Ring.

Деонтей Уайлдер

Деонтей Уайлдер

Американець відправив кубинця на настил рингу в тому бою в сьомому раунді. Особливість моменту була в тому, що Уайлдер не володів відчутною перевагою на момент зупинки бою, однак за 7 секунд до кінця раунду зловив суперника убивчим правим боковим.

Відео нокауту:

Нагадаємо, матч-реванш знаменитих боксерів пройшов в ніч з 23-го на 24 листопада на арені MGM Grand в Лас-Вегасі і завершився нокаутом в 7-му раунді.

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Уже в наступному році Уайлдер планує зробити щось подібне і з Тайсоном Ф'юрі. Його поєдинок з британцем призначений на 22 лютого в тому ж Лас-Вегасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один з найкращих боксерів світу Теренс Кроуфорд здобув яскраву перемогу нокаутом в чемпіонському бою.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Уайлдер – Ортіс
Особи
Деонтей Уайлдер Луїс Ортіс
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