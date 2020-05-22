Названо дата першого боксерського бою після карантину

Промоутер Василя Ломаченка Боб Арум повідомив, що планує організувати перший вечір боксу в умовах пандемії коронавірусу 9 червня.

За його словами, шоу будуть проходити в значно скороченому форматі тривалістю в три години, включаючи головну подію вечора, со-головну і ще три супутніх боїв. Швидше за все, прийняти вечори боксу зможуть готелі, такі як MGM у Лас-Вегаса.

Боб Арум Bad Left Hook

"Наші медичні протоколи будуть значно жорсткішими, ніж в UFC. Ми не допустимо ситуації, коли за день до бою вийде боєць з позитивним тестом на коронавірус. Боксери та їх тренери будуть тестуватися весь тиждень перед боєм, жити в готелі і харчуватися тільки в затвердженому ресторані", – наводить слова Арума Sky Sports.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Боб Арум повідомив, що Василь Ломаченко відправиться до Москви, щоб звідти потрапити в США на бій з Теофімо Лопесом.

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