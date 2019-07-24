Названий винний у смерті відомого російського боксера

Російський боксер Сергій Ковальов вважає, що головний рефері бою Кенні Шевальє винен у смерті Максима Дадашева.
"Це ж не двірник з вулиці, а людина, навчена судити боксерські поєдинки. Він повинен був тверезо оцінити нульові шанси на перемогу Дадашева вже після восьмого раунду. Сенс його продовжувати при такому побиттi? Але рефері не зупинив бій, щоб зберегти здоров'я і життя Максу, він продовжував брати участь в побитті Макса, на потіху глядачам..." - написав Ковальов в своєму Instagram.
🇷🇺Все, хто вважає, що тренер умовляв Максима зупинити бій, то помиляються. Бадді для себе вже вирішив зупинити бій і не випускати Максима на 12 раунд. Ці слова, що здаються угодою, зупинити бій, лише формальність, щоб не бути в конфлікті з боксером. Адже ніхто не думав про сумне. Бадді, хоч і досвідчений тренер, але трохи теж запізнився з зупинкою бою. Але ж ніхто, крім Максим не відчував пропущених їм ударів і його стан, тому звинувачувати кут недоречно. Я вважаю, що помилки припустився рефері цього бою. Адже це не двірник з вулиці, а людина, навчений судити боксерські поєдинки. Він повинен був тверезо оцінити нульові шанси на перемогу Дадашева, вже після 8 раунду. За ці 8 раундів вже було зрозуміло, що практично всі раунди макс програв і шансів на перемогу нокаутом, навіть не проглядалося. За решту чотири раунди бій неможливо було виграти. Смисли тоді його продовжувати при такому побиття? Але рефері на жаль не зупинив бій, щоб зберегти здоров'я і життя Максу, він продовжував брати участь в побитті Макса, на потіху і видовища глядачам ... PS Це моя особиста думка! Але скільки людей, стільки й мненій☝🏼 # гібельдадашева
Колишній російський боксер Костянтин Цзю також висловився про винних у загибелі Максима Дадашева.
"Як таке сталося? Може, було зневоднення організму або ще що. Тренер повинен був відчути цей момент і вчасно зупинити бій", - заявив Цзю.
На його думку, команда повинна стежити за станом боксера. "Повинні бути якісь передумови того, що сталося, як він вагу робив, було зневоднення, це все треба враховувати", - зазначив колишній боксер.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 28-річний Дадашев був госпіталізований в критичному стані після поразки пуерторіканцеві. Бій був зупинений в 11-му раунді з ініціативи секунданта росіянина.
Максиму провели двогодинну операцію через субдуральну гематому. Щоб ліквідувати набряк, довелося видалити частину черепа.
Після цього спортсмена ввели в медикаментозну кому. Нейрохірург Мері Кобб, яка провела операцію Дадашеву заявляла, що у боксера була сильна кровотеча.
23 липня Максим Дадашев помер, не приходячи до тями, в клініці штату Меріленд
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