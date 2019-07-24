Названий винний у смерті відомого російського боксера

Російський боксер Сергій Ковальов вважає, що головний рефері бою Кенні Шевальє винен у смерті Максима Дадашева.

"Це ж не двірник з вулиці, а людина, навчена судити боксерські поєдинки. Він повинен був тверезо оцінити нульові шанси на перемогу Дадашева вже після восьмого раунду. Сенс його продовжувати при такому побиттi? Але рефері не зупинив бій, щоб зберегти здоров'я і життя Максу, він продовжував брати участь в побитті Макса, на потіху глядачам..." - написав Ковальов в своєму Instagram.

Колишній російський боксер Костянтин Цзю також висловився про винних у загибелі Максима Дадашева.

"Як таке сталося? Може, було зневоднення організму або ще що. Тренер повинен був відчути цей момент і вчасно зупинити бій", - заявив Цзю.

На його думку, команда повинна стежити за станом боксера. "Повинні бути якісь передумови того, що сталося, як він вагу робив, було зневоднення, це все треба враховувати", - зазначив колишній боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28-річний Дадашев був госпіталізований в критичному стані після поразки пуерторіканцеві. Бій був зупинений в 11-му раунді з ініціативи секунданта росіянина.

Максиму провели двогодинну операцію через субдуральну гематому. Щоб ліквідувати набряк, довелося видалити частину черепа.

Після цього спортсмена ввели в медикаментозну кому. Нейрохірург Мері Кобб, яка провела операцію Дадашеву заявляла, що у боксера була сильна кровотеча.

23 липня Максим Дадашев помер, не приходячи до тями, в клініці штату Меріленд

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал