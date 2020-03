Названий єдиний боксер здатний побити Ломаченка

Американський тренер Олександра Гвоздика Тедді Атлас заявив, що чемпіон IBF Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО) єдиний боксер, хто може побити українця Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

"Лопес скорочує дистанцію в жахливо швидкої манері. Дуже схоже на те, як це робив Пакьяо, коли він був на піку. Якщо хто і може зробити апсет [результат спортивного змагання, коли явний фаворит поступається андердогу - при. ред.] з Ломаченком прямо зараз, це Теофімо Лопес. Це буде небезпечний бій. Через швидке скорочення дистанції, мiці в правій руці, хитрості", – сказав Атлас в ефірі подкасту SiriusXM Boxing.

"He closes the gap in a terrifyingly fast way. Very similar to the way Manny Pacquiao did when he was at his best." - @TeddyAtlasReal explains why Teofimo Lopez is a legitimate threat to defeat Vasyl Lomachenko @BoxingwithAk @TheBoxingBully @trboxing @ KornerMan44



