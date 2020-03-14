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14 березня • оновлено в 16:54
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Названий єдиний боксер здатний побити Ломаченка

2.6т
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Американський тренер Олександра Гвоздика Тедді Атлас заявив, що чемпіон IBF Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО) єдиний боксер, хто може побити українця Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

Теофімо Лопеса

Теофімо Лопеса

Espresso.tv

"Лопес скорочує дистанцію в жахливо швидкої манері. Дуже схоже на те, як це робив Пакьяо, коли він був на піку. Якщо хто і може зробити апсет [результат спортивного змагання, коли явний фаворит поступається андердогу - при. ред.] з Ломаченком прямо зараз, це Теофімо Лопес. Це буде небезпечний бій. Через швидке скорочення дистанції, мiці в правій руці, хитрості", – сказав Атлас в ефірі подкасту SiriusXM Boxing.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок українця з володарем титулу IBF Теофімо Лопесом відбудеться 30 травня 2020 року. Букмекери вже назвали фаворита зустрічі.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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