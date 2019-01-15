Названі суперники Джошуа на найближчий бій

Чемпіон WBA Super, IBF, WBO у суперважкій вазі британець Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО) наступний захист титулів проведе 13 квітня у Лондоні (Англія) на стадіоні Уемблі.

За словами його промоутера Едді Хірна, шанси помірятися силами з Джошуа є у чемпіона WBC американця Деонтея Уайлдера (40-0-1, 39 КО) й у британців Тайсона Ф'юрі (27-0-1, 19 КО) та Ділліана Уайта (25- 1, 18 КО).

Едді Хірн і Ентоні Джошуа

"Команда Уайлдера поводиться дивно. Сидять нижче трави, тихіше води. Чи хочуть вони бою? Ні, не думаю. Інакше вони б уже давно мені про це повідомили. Ми їм відправляємо пропозиції, контракти, відсотковий розподіл призового фонду. І все без толку. Але ми робимо усе, що в наших силах, щоб бій Джошуа vs Уайлдер відбувся. Правда, на сьогодні мені здається, що більше шансів навіть на бій Джошуа vs Ф'юрі..." — цитує Хірна Sky Sports.

Претендент Уайт, який вважається фаворитом на бій із Джошуа, не приховує невдоволення отриманою пропозицією.

"Буквально вчора вранці розмовляв із Уайтом. Він не приховує, що хоче зірвати великий куш у поєдинку із Джошуа. Мабуть, це справедливо. Адже він пройшов важкий шлях до свого статусу. Але йому немає резону квапитися. Він може почекати, стати обов'язковим претендентом за лінією WBO. Але якщо він побажає одержати бій уже і зараз — 13 квітня — то така можливість у нього буде", — зазначив Хірн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 23 грудня Ділліан Уайт (25-1, 18 КО) у бою-реванші проти Дерека Чісори (29-9, 21 КО) відстояв титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBC Silver і WBO International.

Поєдинок між британцями пройшов у Лондоні на "Арені О2" і завершився убивчим нокаутом Чісори в 11-му раунді.

2 грудня Уайлдер (40-0-1, 39 КО) не зміг перемогти британця Тайсона Ф'юрі (27-0-1, 19 КО). Поєдинок на арені Staples Center у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США) сенсаційно завершився нічиєю.

Джошуа свій крайній бій провів 23 вересня, нокаутувавши росіянина Олександра Повєткіна.

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