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4 березня • оновлено в 21:24
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Названі наслідки для Ломаченка після відео iз російським спецназом

2.8т
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Ексчемпіон світу в напівсередній вазі В'ячеслав Сенченко впевнений, що його співвітчизник Василь Ломаченко не втратить підтримку після публікації відео де є кадри з російським спецназом.

В'ячеслав Сенченко

В'ячеслав Сенченко

"У нас в Україні хтось думає, що Вася - зрадник, хтось – інакше. Але реального негативу, я думаю, після цього відео немає. Я не думаю, що люди перестануть за нього вболівати в боях. Може, хтось перестане, але небагато людей. Всім не догодиш", – цитує Сенченка "СЕ".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Василь Ломаченко
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