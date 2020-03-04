Названі наслідки для Ломаченка після відео iз російським спецназом

Ексчемпіон світу в напівсередній вазі В'ячеслав Сенченко впевнений, що його співвітчизник Василь Ломаченко не втратить підтримку після публікації відео де є кадри з російським спецназом.

В'ячеслав Сенченко

"У нас в Україні хтось думає, що Вася - зрадник, хтось – інакше. Але реального негативу, я думаю, після цього відео немає. Я не думаю, що люди перестануть за нього вболівати в боях. Може, хтось перестане, але небагато людей. Всім не догодиш", – цитує Сенченка "СЕ".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Василь Ломаченко 9 січня розмістив провокаційне відео з російськими спецназівцями в своєму Instagram, чим викликав шквал обурених коментарів українських користувачів мережі.

Боксера яскраво висміяли карикатурою після скандалу з військовими РФ.

Пізніше український чемпіон відповів віршем на загальне невдоволення.

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