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10 лютого • оновлено в 19:07
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"Навіть у Росії обурені": український спортсмен пригадав Ломаченку скандальне відео зі спецназом РФ

6.1т
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Український кікбоксер Павло Журавльов прокоментував скандал, що розгорівся після того, як чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко виклав в Instagram ролик з російським спецназом.

"Багато писали в Instagram і Facebook з питаннями:" А що це? Навіщо?" Навіть у Росії був багато хто обурений. Мене це дивує і розчаровує. Я трохи знайомий з Ломаченком, у мене про нього лише найкращі враження як про людину. Давайте будемо чесні, в Україні він справжній герой, величина, яка увійде в історію. Він завжди відрізнявся тим, що носив на всі бої український прапор, підкреслював, звідки він родом", – заявив Журавльов в ефірі власного Youtube-каналу.

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

boxingscene.com

На його думку, на підставі одного ролика висновки робити "передчасно".

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"Моя особиста думка – Василь був більше захоплений текстом, і не додивився відео до кінця. І ось цей напис: "Спасибі ввічливим людям", ми в Україні останні 6 років вже знаємо, хто ці "ввічливі люди", він просто не бачив. Ну а триколор на формі військових можна було і не побачити. Але найкращим варіантом буде коментар самого Василя про те, як він ставиться до "ввічливих людей", і чи варто їм говорити спасибі. Хотів би побачити дохідливе пояснення Василя не у віршах. Щоб ті , хто хвилюється, – перестали хвилюватися, а ті, хто радіють, – перестали або продовжили радіти", – додав кікбоксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Денис Карпов
Особа
Василь Ломаченко
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
бред сивой кобылы
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Воно смердючий ватний козел разом з підарасом усиком!
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Кор Павел
Кор Павел
Вы не любите когда вам говорят не удобную для вас правду
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