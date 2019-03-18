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"Навіть не розглядаю": Усик поклявся у вірності Україні

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Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик заявив, що буде виступати тільки під українським прапором.

При цьому, за словами боксера, йому надходило дуже багато пропозицій щодо зміни громадянства на вигідних умовах.

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"Я навіть не розглядаю варіант від'їзду з України. Хоча їх було чимало... Мені просто говорили, що дають гроші, житло, дітей прилаштовують в школу. Хотіли, щоб я просто за них боксував. Мій батько все життя промовив російською мовою, навіть в Чернігівській, де всі говорять українською. Але він завжди мені повторював, що за національністю українець", – заявив Усик в інтерв'ю Максі-ТВ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик звернувся до українців і згадав, як буквально кидався на людей після перегляду новин.

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Особа
Олександр Усик
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