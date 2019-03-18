"Навіть не розглядаю": Усик поклявся у вірності Україні

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик заявив, що буде виступати тільки під українським прапором.

При цьому, за словами боксера, йому надходило дуже багато пропозицій щодо зміни громадянства на вигідних умовах.

"Я навіть не розглядаю варіант від'їзду з України. Хоча їх було чимало... Мені просто говорили, що дають гроші, житло, дітей прилаштовують в школу. Хотіли, щоб я просто за них боксував. Мій батько все життя промовив російською мовою, навіть в Чернігівській, де всі говорять українською. Але він завжди мені повторював, що за національністю українець", – заявив Усик в інтерв'ю Максі-ТВ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик звернувся до українців і згадав, як буквально кидався на людей після перегляду новин.

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