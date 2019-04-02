"Насолоджуюся, але я №1": один з найкращих боксерів світу зухвало висловився про Ломаченка

Непереможний американський чемпіон напівсередньої ваги Теренс Кроуфорд зізнався, що йому дуже подобається спостерігати за боями Василя Ломаченка.

При цьому один з лідерів рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P) зазначив, що саме себе вважає найсильнішим на планеті.

"Ломаченко? Чудовий боєць, який багато чого вміє. Я насолоджуюся, коли бачу його в дії. Дуже талановитий малий. Сам я вважаю себе номером один, але у кожного своя думка", — цитує Кроуфорда vringe.com із посиланням на BoxingScene.

Зазначимо, що 27 квітня Теренс Кроуфорд вийде у ринг проти британця Аміра Хана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Василя Ломаченка легендарний Боб Арум постібався з Флойда Мейвезера та його боксера Джервонти Девіса.

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