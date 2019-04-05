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"Нам це не потрібно": Усик зробив зізнання про дебют у супертяжах

1.6тЧитати матеріал російською

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик, який готується до дебюту в хевівейті, зізнався, що не має наміру стрімко набирати вагу.

За його словами, в поєдинку з Карлосом Такамаом він буде боксувати з вагою 97-98 кілограмів, а щоб правильно добрати ще два, потрібно досить багато часу.

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Олександр Усик

Олександр Усик

instagram.com/lomus_17

"Вага в нормі. Вагу можна набрати, але це не варто робити, тому що ККД впаде, а нам це не потрібно. Щоб правильно набрати вагу, потрібен рік-два. 1,5 кілограми "правильної" ваги набирається приблизно за рік. Так що моя вага зараз – 97-98 кілограмів. Сьогодні вранці була вага 97,1 кг. В їжі я себе не обмежую. Якщо я хочу з'їсти що-небудь солоденьке, я можу собі це дозволити", – цитує Усика XSPORT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо про перенесення поєдинку Усик – Такам. Причиною стало проведення поєдинку Деонтея Уайлдера 18 травня.

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Тема
Усик – Такам
Особа
Олександр Усик
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