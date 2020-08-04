Нам не потрібно турбуватися про Усика, – Джошуа про розмову з Ф'юрі

Британський боксер Ентоні Джошуа розкрив деталі розмови зі своїм співвітчизником Тайсоном Ф'юрі під час випадкової зустрічі в іспанській Марбельї.

Нагадаємо, що раніше Ф'юрі оголосив про те, що вони з Джошуа домовилися про проведення поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі в 2021 році. Проте, в обох боксерів залишилося по два обов'язкових бою: у Ентоні проти Кубрата Пулєва і Олександра Усика, а у Тайсона проти Деонтея Уайлдера і Ділліан Уайта.

Незважаючи на це, під час розмови Джошуа сказав Ф'юрі, що їм не варто турбуватися про Усика, коли прийде час їхнього титульного поєдинку.

"Я знав, що він буде в Марбельї, тому що я знаю людей, які знайомі з його друзями. Я не здивувався нашій зустрічі, оскільки в той момент я перебував у порту, який є однією з місцевих визначних пам'яток. Він сказав, щоб я не програв Пулєву, і запитав, чи обов'язково я повинен битися з Усиком, на що я відповів: "Послухай, Тайсон, коли прийде час, і ми зможемо провести бій, нам не потрібно буде турбуватися про Усика"", – цитує слова британця видання SkySports.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер українця Олександр Красюк заявив, що його команда буде наполягати на проведенні обов'язкового захисту проти Джошуа, і поставив умову британському боксеру.