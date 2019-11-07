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7 листопада • оновлено в 19:59
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Непереможний боксер у кривавій рубці з нокдауном виграв трофей Усика

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Чемпіон світу IBF і WBA Найо Іноуе (19-0, 16 КО) у другому сезоні Всесвітньої боксерської суперсерії переміг філіппінця Ноніто Донейра (40-6, 26 КО) і став володарем Кубка Мохаммеда Алі.

Найо Іноуе

Найо Іноуе

Фінальна зустріч у найлегшій вазі відбулася в Сайтама, Японія, і завершилася одноголосним рішенням суддів 116:111, 117:109, 114:113.

Поєдинок пройшов на божевільних швидкостях, де обидва боксери раз по раз видавали забійні серії. З другого раунду японець боксував із кривавим розтином над правим оком, але в 10-й трихвилинці зміг відправити 36-річного опонента в нокдаун.

Найо Іноуе

Найо Іноуе

Найо Іноуе

Найо Іноуе

Найо Іноуе

Найо Іноуе

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Нагадаємо, що в липні минулого року український боксер Олександр Усик (15-0, 11 КО) у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) переміг Мурата Гассієва (26-1, 19 КО). Усик став першим в історії України абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, об'єднавши пояси за версіями WBC, WBO, IBF і WBА і пояс журналу The Ring.

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WBSS
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