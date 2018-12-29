Найкрутіше боксерське видання назвало українців кращими в 2018 році

Американське видання The Ring, яке вважається найбільш авторитетним у світі боксу, назвало представників України кращими в 2018 році.

Абсолютного чемпіона світу Олександра Усика визнано боксером року. Наш співвітчизник в липні завоював пояси за всіма найпрестижнішими версіями, а також трофей Мохаммеда Алі. А вже в листопаді українець дебютував на британському рингу, ефектно нокаутувавши Тоні Белью.

Олександр Усик

Олександр Усик нокаутував Тоні Белью

Крім того, тренером року названо Анатолія Ломаченка. Український фахівець доклав руку до успіхів Усика, а також привів свого сина Василя до першого в кар'єрі об'єднання поясів. Ломаченко-молодший став володарем титулів за версіями Всесвітньої боксерської організації (WBA) і Всесвітньої боксерської асоціації (WBO) в легкій вазі, побивши Хосе Педрасу.

Анатолій Ломаченко

Також варто виділити, що, на думку The Ring, найкращим боєм року став матч-реванш між казахом Геннадієм Головкіним (GGG) і мексиканцем Саулем Альваресом, який завершився першою в кар'єрі поразкою GGG.

Бій Головкін – Альварес

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик і Василь Ломаченко очолили рейтинг найкращих боксерів світу за версією авторитетного британського видання.