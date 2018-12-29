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Найкрутіше боксерське видання назвало українців кращими в 2018 році

4.3тЧитати матеріал російською

Американське видання The Ring, яке вважається найбільш авторитетним у світі боксу, назвало представників України кращими в 2018 році.

Абсолютного чемпіона світу Олександра Усика визнано боксером року. Наш співвітчизник в липні завоював пояси за всіма найпрестижнішими версіями, а також трофей Мохаммеда Алі. А вже в листопаді українець дебютував на британському рингу, ефектно нокаутувавши Тоні Белью.

Олександр Усик

Олександр Усик

Олександр Усик нокаутував Тоні Белью

Олександр Усик нокаутував Тоні Белью

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Крім того, тренером року названо Анатолія Ломаченка. Український фахівець доклав руку до успіхів Усика, а також привів свого сина Василя до першого в кар'єрі об'єднання поясів. Ломаченко-молодший став володарем титулів за версіями Всесвітньої боксерської організації (WBA) і Всесвітньої боксерської асоціації (WBO) в легкій вазі, побивши Хосе Педрасу.

Анатолій Ломаченко

Анатолій Ломаченко

Також варто виділити, що, на думку The Ring, найкращим боєм року став матч-реванш між казахом Геннадієм Головкіним (GGG) і мексиканцем Саулем Альваресом, який завершився першою в кар'єрі поразкою GGG.

Бій Головкін – Альварес

Бій Головкін – Альварес

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик і Василь Ломаченко очолили рейтинг найкращих боксерів світу за версією авторитетного британського видання.

Особи
Олександр УсикАнатолій Ломаченко
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Комментарии на сайте не модерированы
минин евген
минин евген
а кацапов назвало наркоманами и отобрали медали.
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